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Британський уряд вимагає від держсектора розірвати енергоконтракти з Росією

Фото: Британія відмовляється від російського газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Великобританії доручив органам держсектора переглянути всі контракти з російськими фірмами і розглянути можливість зміни постачальників енергоресурсів. Великобританія разом зі своїми союзниками прагне підірвати російську економіку санкціями у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Державні гроші не повинні фінансувати військову машину Путіна. Ми просимо лікарні, ради та інші організації в державному секторі терміново розглянути всі способи розірвати свої комерційні зв'язки з Росією", - йдеться в заяві міністра британського кабінету Стіва Барклая.

Уряд Великобританії шукає альтернативних постачальників енергії для заміни російського газу, який становить менше 4% поставок.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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