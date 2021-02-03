"Британський" і "південноафриканський" штами COVID виявили ще в 18 країнах, - ВООЗ

Мутовані штами коронавірусу з Великобританії і ПАР виявили ще в 18 країнах світу. Всього ці мутації вірусу виявлені вже в 121 країні.
Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
У ВООЗ відзначають, що "британський" штам COVID за тиждень підтвердили ще в 10 країнах. В цілому дану мутацію вірусу виявили вже в 80 країнах, розташованих у всіх шести регіонах ВООЗ.
"Південноафриканська" мутація коронавірусу вже виявлена в 41 країні, що на 8 більше, ніж тижнем раніше. Такий штам виявлений в чотирьох регіонах ВООЗ.
Також наголошується, що за тиждень ще в двох країнах зафіксували різновид COVID, яка була раніше виявлена в Бразилії. Такий штам вірусу присутній вже в 10 країнах.
Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з ПАР виявили в Іспанії.
Також повідомлялося, що в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду в країни блоку через ризик поширення мутованих штамів COVID.
Відзначимо, що в ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.