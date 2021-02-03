"Британський" і "південноафриканський" штами COVID виявили ще в 18 країнах, - ВООЗ

Фото: зразки тестів на COVID (Getty Images)

Мутовані штами коронавірусу з Великобританії і ПАР виявили ще в 18 країнах світу. Всього ці мутації вірусу виявлені вже в 121 країні.

Про це йдеться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

У ВООЗ відзначають, що "британський" штам COVID за тиждень підтвердили ще в 10 країнах. В цілому дану мутацію вірусу виявили вже в 80 країнах, розташованих у всіх шести регіонах ВООЗ.

"Південноафриканська" мутація коронавірусу вже виявлена ​​в 41 країні, що на 8 більше, ніж тижнем раніше. Такий штам виявлений в чотирьох регіонах ВООЗ.

Також наголошується, що за тиждень ще в двох країнах зафіксували різновид COVID, яка була раніше виявлена ​​в Бразилії. Такий штам вірусу присутній вже в 10 країнах.

Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з ПАР виявили в Іспанії.

Також повідомлялося, що в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду в країни блоку через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Відзначимо, що в ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.