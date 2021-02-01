"Британський" штам коронавірусу дістався Литви

Фото: лабораторія (Getty Images)

У Литві підтвердили зараження новим "британським" штамом коронавірусу. Мутований штам виявили у мешканки Вільнюса.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Литви.

За словами представника МОЗу Вітаутаса Бенюшиса, в кінці грудня минулого року у жінки підтвердили зараження COVID-19. А в середині січня її зразки відправили в лабораторію Роттердама.

"В кінці грудня 2020 року у мешканки Вільнюса підтвердили COVID-19. 12 січня 2021 року лабораторія НЦГЗ вислала зразки для дослідження у Роттердам, а 27 січня було отримано відповідь, що в Литві виявлений штам SARS-CoV-2 з мутацією B. 1.1.7", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Польщі підтвердили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Мутований штам вірусу виявила лабораторія в Малопольському воєводстві, куди направили 100 зразків для детального дослідження.

Крім того, на початку січня у Словаччині виявили мутований коронавірус. У жителів східних районів країни підтвердили "британський" штам коронавірусу.

Додамо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що "африканський" штам коронавірусу виявили в 31 країні. При цьому 70 країн підтвердили зараження "британським" штамом COVID.