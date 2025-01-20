Британские врачи совершили революционный прорыв в удалении опухолей: что известно

Медики в Британии впервые удалили опухоль головного мозга через глазницу пациента. Уникальная операция дала шанс больным, для которых рак ранее считался неоперабельным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Известно, что многие опухоли в этой части мозга ранее считались неоперабельными или требовали сложной операции, которая включала удаление значительной части черепа и перемещение мозга, что может привести к осложнениям, таким как судороги.
Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина рассказало, о ключевых тенденциях, которые определят будущее технологий в 2025 году.
В то же время стоит заметить, что в Украине уже начали использовать искусственный интеллект в медицине.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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