Британские врачи совершили революционный прорыв в удалении опухолей: что известно

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина рассказало, о ключевых тенденциях, которые определят будущее технологий в 2025 году.

В то же время стоит заметить, что в Украине уже начали использовать искусственный интеллект в медицине.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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