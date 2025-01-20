Британские врачи совершили революционный прорыв в удалении опухолей: что известно
Медики в Британии впервые удалили опухоль головного мозга через глазницу пациента. Уникальная операция дала шанс больным, для которых рак ранее считался неоперабельным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Рувимбо Кавия стала первым человеком в Британии, которому удалили опухоль мозга из кавернозного синуса - пространства под мозгом и за глазами - с помощью новаторского нового типа хирургического вмешательства.
Известно, что многие опухоли в этой части мозга ранее считались неоперабельными или требовали сложной операции, которая включала удаление значительной части черепа и перемещение мозга, что может привести к осложнениям, таким как судороги.
Однако хирурги из Лидской учебной больницы NHS первыми в Великобритании применили эндоскопический транс-орбитальный подход во время операции, которая заняла всего три часа.
Известно, что после проведения данной операции пациентка начала ходить в тот же день.
Как прошла операция для пациентки
Первую менингиому у женщины диагностировали еще в 2023 году, после того, как она начала страдать от сильных головных болей, а в октябре того же года у нее обнаружили вторую менингиому.
"Это был первый раз, когда мне делали операцию. У меня не было другого выхода, как согласиться, потому что боль была слишком сильной... все, что мне было нужно, это чтобы ее удалили", - рассказала Кавия.
Медики в Лидсе проконсультировались с экспертами в Испании, которые сказали, что она будет хорошим кандидатом на эту новую операцию. После чего в феврале 2024 года была проведена операция.
Женщина рассказала, что уже через несколько дней была дома, и кроме "действительно крошечного" шрама и двоения в глазах в течение нескольких месяцев, у нее не было никаких побочных эффектов.
Как проходила подготовка к операции
Специалисты в больнице отрабатывали операцию несколько раз, сначала используя 3D-модели головы Кавии, а затем тренировались в лаборатории с трупами.
Нейрохирург Асим Шейх рассказал, что благодаря данной операции медики даже не касаются мозга пациента, что делает вмешательство более безопасным.
"Таким образом, мы даже не касаемся мозга. Это труднодоступный участок, а это позволяет получить прямой доступ без какого-либо компромисса относительно давления на мозг", - пояснил он.
Его коллега челюстно-лицевой хирург Джитен Пармар разработал методику, в которой небольшая часть внешней стенки глазницы была вырезана, чтобы обеспечить больший доступ.
"Мы внедрили новую технику, которая, по моему мнению, является уникальной для Лидса, чтобы сделать операцию намного проще... Операция была настолько хорошо отрепетирована, что казалось, будто мы делали это уже 100 раз - так и должно быть при использовании новой техники", - сказал он.
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