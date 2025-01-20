Британские врачи совершили революционный прорыв в удалении опухолей: что известно

Медики в Британии впервые удалили опухоль головного мозга через глазницу пациента. Уникальная операция дала шанс больным, для которых рак ранее считался неоперабельным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Рувимбо Кавия стала первым человеком в Британии, которому удалили опухоль мозга из кавернозного синуса - пространства под мозгом и за глазами - с помощью новаторского нового типа хирургического вмешательства.

Известно, что многие опухоли в этой части мозга ранее считались неоперабельными или требовали сложной операции, которая включала удаление значительной части черепа и перемещение мозга, что может привести к осложнениям, таким как судороги.

Однако хирурги из Лидской учебной больницы NHS первыми в Великобритании применили эндоскопический транс-орбитальный подход во время операции, которая заняла всего три часа.

Известно, что после проведения данной операции пациентка начала ходить в тот же день.

Как прошла операция для пациентки

Первую менингиому у женщины диагностировали еще в 2023 году, после того, как она начала страдать от сильных головных болей, а в октябре того же года у нее обнаружили вторую менингиому.

"Это был первый раз, когда мне делали операцию. У меня не было другого выхода, как согласиться, потому что боль была слишком сильной... все, что мне было нужно, это чтобы ее удалили", - рассказала Кавия.

Медики в Лидсе проконсультировались с экспертами в Испании, которые сказали, что она будет хорошим кандидатом на эту новую операцию. После чего в феврале 2024 года была проведена операция.

Женщина рассказала, что уже через несколько дней была дома, и кроме "действительно крошечного" шрама и двоения в глазах в течение нескольких месяцев, у нее не было никаких побочных эффектов.

Как проходила подготовка к операции

Специалисты в больнице отрабатывали операцию несколько раз, сначала используя 3D-модели головы Кавии, а затем тренировались в лаборатории с трупами.

Нейрохирург Асим Шейх рассказал, что благодаря данной операции медики даже не касаются мозга пациента, что делает вмешательство более безопасным.

"Таким образом, мы даже не касаемся мозга. Это труднодоступный участок, а это позволяет получить прямой доступ без какого-либо компромисса относительно давления на мозг", - пояснил он.

Его коллега челюстно-лицевой хирург Джитен Пармар разработал методику, в которой небольшая часть внешней стенки глазницы была вырезана, чтобы обеспечить больший доступ.