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Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося

Фото: українські війська продовжують контрнаступ на південних рубежах (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська продовжують контрнаступ на південних рубежах. У той час як росіяни намагаються просунутися на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, контрнаступ ВСУ проходить на трьох напрямках - в районі Херсона (з боку Миколаївської області і вздовж правого берега Дніпра) і на Ізюмському напрямі.

Також Збройні сили України надточно вражають стратегічні цілі ворога. Зокрема, мова йде про бази і склади з боєприпасами.

Російські окупаційні війська в свою чергу не залишають спроб прорвати українську оборону на Донбасі. Ворог намагається просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія все більше використовує жителів захоплених територій Луганської та Донецької областей для війни в Україні. Однак вони вважаються неблагонадійними.

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