Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося

За даними британської розвідки, Збройні сили України знову проводять контратаку на Ізюмському напрямку. Російські війська в свою чергу намагаються просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Що стосується ситуації на південних рубежах, то українські Збройні сили продовжують наносити точні удари по складах і штабах противника. Контрнаступ ЗСУ проводять на двох напрямках - в районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.