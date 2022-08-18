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Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося

Фото: українські військові на танках Т-72 (facebook.com/modofukraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові відновили наступ в Харківській області. У той час як окупанти намагаються просунутися на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

За даними британської розвідки, Збройні сили України знову проводять контратаку на Ізюмському напрямку. Російські війська в свою чергу намагаються просунутися в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Що стосується ситуації на південних рубежах, то українські Збройні сили продовжують наносити точні удари по складах і штабах противника. Контрнаступ ЗСУ проводять на двох напрямках - в районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.

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Збройні сили УкраїниРосійська ФедераціяВеликобританіяВійна в Україні