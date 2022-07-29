Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні: що змінилося

Росіяни продовжують наступ, а також обстріл населених пунктів на сході України. У той час як українські захисники проводять контратаки на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter .

Українська армія в свою чергу зосередила атакуючі сили на південному фронті, де намагається зломити оборону противника на Херсонському напрямку. Також спроби штурму ЗСУ продовжують в районі Ізюма.

Крім того, армія Росії продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах України. Під обстрілами знаходяться практично всі прифронтові міста, включаючи Харків і Миколаїв.

Згідно з даними британської розвідки, російські війська ведуть наступальні дії на чотирьох позиціях в районі Луганської, Донецької та Харківської областей. Часткові успіхи окупанти мають на Слов'янському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вразили п'ять ворожих цілей на Херсонщині. Зокрема, нашим бійцям вдалося знищити важливий для ворога залізничний вузол у Брилівці.

Тим часом українські військові продовжують просуватися в Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.

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