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Британська розвідка назвала важливу мету Росії для просування через Донецьку область

Фото: британська розвідка назвала важливу мету Росії для просування через Донецьку область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по Слов'янському району Донецької області з околиць Ізюма на півночі і близько Лисичанська на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві припустили, що російські війська домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.

"Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія стягує для наступу в Україні техніку 1950-х років.

Крім того, за даними британської розвідки, російські сили готуються до початку нових наступальних операцій в Донецькій області. Безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ.

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ВеликобританіяДонецька областьВійна Росії проти України