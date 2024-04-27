Британская разведка: в РФ растет количество убийств, среди причин - война против Украины

Так, российское оппозиционное издание "Медиазона" сообщило, что в 2023 году за убийства осудили 116 российских военных. Это почти на 900% больше, чем в прошлом году.

Также газета New York Times со ссылкой на руководителя организации "Россия за решеткой" отметила, что с фронта домой вернулось 15 тысяч заключенных, помилованных за участие в войне.

По данным издания "Верстка" против бывших осужденных в 2023 году было возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство в 2023 году.

"Большое количество убийств, совершенных российскими солдатами, проходившими службу, и ветеранами, вероятно, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной. К ним относятся посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя до насилия", - отмечает разведка.

Также, кроме войны, среди причин роста количества убийств - алкоголизм и употребление наркотиков из-за низкого морального состояния и скуки.