Британская разведка: в РФ растет количество убийств, среди причин - война против Украины

В России растет количество убийств, которые совершают солдаты, вернувшиеся с войны против Украины. Отчасти это связано с нарушениями психического здоровья, связанными с войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.
Так, российское оппозиционное издание "Медиазона" сообщило, что в 2023 году за убийства осудили 116 российских военных. Это почти на 900% больше, чем в прошлом году.
Также газета New York Times со ссылкой на руководителя организации "Россия за решеткой" отметила, что с фронта домой вернулось 15 тысяч заключенных, помилованных за участие в войне.
По данным издания "Верстка" против бывших осужденных в 2023 году было возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство в 2023 году.
"Большое количество убийств, совершенных российскими солдатами, проходившими службу, и ветеранами, вероятно, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной. К ним относятся посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя до насилия", - отмечает разведка.
Также, кроме войны, среди причин роста количества убийств - алкоголизм и употребление наркотиков из-за низкого морального состояния и скуки.
Стоит отметить, что Москва скрывает потери своих оккупационных войск в войне против Украины. Известно, что россияне усиливают вербовку мужчин в армию, привлекают заключенных. Их отправляют на войну и "списывают" тюремные сроки.
Также в России сейчас идет весенний призыв. Кремль хочет набрать до 150 тысяч срочников.
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже 465 тысяч солдат и тысячи единиц техники.
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