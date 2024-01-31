Британская разведка назвала основной способ пополнения российской армии

В начале войны с Украиной Москва была вынуждена вербовать заключенных на короткий срок. Теперь основным источником пополнения армии будет регулярный набор по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, расследование Русской службы Би-би-си показало, с сентября 2023 года российские военные прекратили набор заключенных по краткосрочным контрактам.

Заключенным теперь предлагаются стандартизированные (долгосрочные) контракты на военную службу, которые предполагают согласие на службу в армии как минимум до прекращения действия приказа о частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

По данным британской разведки, краткосрочные контракты с заключенными вызвали некоторую общественную полемику в России, особенно по поводу повторных преступлений вернувшихся и короткой службы заключенных по сравнению с мобилизованными на неопределенный срок резервистами.

"Весьма вероятно, что краткосрочная вербовка заключенных была ответом на проблемы с набором в армию в начале конфликта. В 2023 году российское государство, скорее всего, обратилась к регулярному набору по контракту как к основному источнику новых военных кадров", - отмечают в Минобороны Британии.

Российские зеки на войне

Напомним, вербовку зеков на войну с Украиной начал главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин в 2022 году. По его данным, по этой схеме отправились почти 50 тысяч человек. Они находились на фронте полгода, а затем Владимир Путин издавал приказ о помиловании.

Российские СМИ подсчитали, что мобилизованные жители России на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый не прожил и двух месяцев.

По данным украинской разведки, численность российского оккупационного контингента в Украине сейчас может составлять около 460 тысяч человек.

Как заявил глава ЦРУ Уильям Бернс, российская армия с начала войны потеряла как минимум 315 тысяч человек убитыми и ранеными.