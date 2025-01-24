Британская разведка назвала число убитых под Курском северокорейских солдат

К середине января 2025 года силы КНДР потеряли 4000 человек в наступательных боевых операциях против украинских сил в Курской области. Из них примерно четверть были убиты в бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, общие потери составляют более трети из примерно 11 000 человек войск КНДР, развернутых в Курской области.

По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период времени почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские силы из Курской области.

"Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в Курской области. Российские и КНДР силы почти наверняка испытывают трудности с взаимодействием. Эти две силы не говорят на общем языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления", - отмечают в Минобороны Британии.