Британская разведка назвала число убитых и раненых российских солдат с начала войны

Как отмечается в сводке, в 2024 году потери России продолжали оставаться на высоком уровне, а в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день - это самый высокий показатель с начала войны.

По данным британской разведки, рост потерь, скорее всего, является отражением истощающего наступления России, которое ведется по широкому фронту. Весьма вероятно, что большинство российских сил проходят лишь ограниченную подготовку и не способны проводить сложные наступательные операции. В результате Россия использует мелкомасштабные, но дорогостоящие волновые атаки, пытаясь ослабить оборону Украины.

"Россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержания этого подхода. Однако необходимость постоянного пополнения личного состава на передовой почти наверняка будет продолжать ограничивать способность России создавать подразделения с более высоким потенциалом", - отмечают в Минобороны Британии.