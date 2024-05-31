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Британская разведка назвала число убитых и раненых российских солдат с начала войны

Фото: российская армия потеряла полмиллиона солдат убитыми и раненым (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Общее число российских потерь (убитыми и ранеными) с начала войны в феврале 2022 года, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в 2024 году потери России продолжали оставаться на высоком уровне, а в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день - это самый высокий показатель с начала войны.

По данным британской разведки, рост потерь, скорее всего, является отражением истощающего наступления России, которое ведется по широкому фронту. Весьма вероятно, что большинство российских сил проходят лишь ограниченную подготовку и не способны проводить сложные наступательные операции. В результате Россия использует мелкомасштабные, но дорогостоящие волновые атаки, пытаясь ослабить оборону Украины.

"Россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержания этого подхода. Однако необходимость постоянного пополнения личного состава на передовой почти наверняка будет продолжать ограничивать способность России создавать подразделения с более высоким потенциалом",  - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Генштаб ВСУ 25 мая сообщил, что потери России убитыми и ранеными достигли 500 тысяч человек.

Данные Генштаба примерно совпадают с оценками западных спецслужб. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия ежемесячно теряет на поле боя в Украине по 24 тысяч своих солдат ради империалистической мании Путина.

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