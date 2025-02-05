Британская разведка дала прогноз количества убитых российских солдат на февраль

Как отмечается в сводке, январь 2025 года стал вторым самым дорогим месяцем войны для России с общим числом потерь в 48 240 человек (убитых и раненых), о которых сообщил Генеральный штаб Украины. В декабре 2024 года было зафиксировано 48 670 российских потерь. Он был самим дорогом месяце войны для России на данный момент.

По данным британской разведки, Россия потеряла более 50 тысяч человек в 2025 году и более 837 тысяч с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.



В январе 2025 года также были отмечены вторые по величине среднесуточные потери России в войне против Украины в 1556 человек. Это не представляет существенного изменения по сравнению с общим числом потерь в декабре 2024 года в 1570 человек, самым высоким средним ежедневным уровнем потерь России в конфликте на данный момент.

"Показатель потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в феврале 2025 года, что отражает высокий темп российских операций и наступлений", - отмечают в Минобороны Британии.