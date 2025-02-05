Британская разведка дала прогноз количества убитых российских солдат на февраль

Темпы наступления российской армии остаются высокими. Ежедневные потери в феврале по-прежнему будут превышать 1000 человек в день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, январь 2025 года стал вторым самым дорогим месяцем войны для России с общим числом потерь в 48 240 человек (убитых и раненых), о которых сообщил Генеральный штаб Украины. В декабре 2024 года было зафиксировано 48 670 российских потерь. Он был самим дорогом месяце войны для России на данный момент.
По данным британской разведки, Россия потеряла более 50 тысяч человек в 2025 году и более 837 тысяч с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года.
В январе 2025 года также были отмечены вторые по величине среднесуточные потери России в войне против Украины в 1556 человек. Это не представляет существенного изменения по сравнению с общим числом потерь в декабре 2024 года в 1570 человек, самым высоким средним ежедневным уровнем потерь России в конфликте на данный момент.
"Показатель потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в феврале 2025 года, что отражает высокий темп российских операций и наступлений", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, потери России (убитыми и ранеными) в войне против Украины достигли нового месячного максимума в декабре 2024 года. По данным британской разведки, они вызваны пехотными атаками, и снижаться не будут.
По данным источника РБК-Украина в Генштабе ВСУ, по состоянию на начало ноября 2024 года российская группировка в Украине насчитывала около 575 тысяч личного состава. Москва хотела довести ее численность до конца этого года до 690 тысяч человек, однако прежде всего из-за больших потерь им это не удалось.