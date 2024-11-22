В Британии мужчина поджег связанное с Украиной предприятие по указанию России

По данным агентства, вину в поджоге признал 22-летний британец Джейк Ривз.

По его словам, именно он поджег здание в восточном районе Лондона в марте. За это он извлек материальную выгоду от "иностранной разведывательной службы".

Британская прокуратура считает, что "иностранная разведывательная служба" связана с Российской Федерацией. Также в полиции заявили, что по данному делу семь фигурантов.

По данным следствия, они атаковали "принадлежавший украинцу" объект недвижимости от имени наемников из группы "Вагнера".