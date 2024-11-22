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В Британии мужчина поджег связанное с Украиной предприятие по указанию России

Иллюстративное фото: британец поджег в Лондоне украинское предприятие по указанию РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Великобритании задержан мужчина, устроивший поджог предприятия, связанного с Украиной. Он сделал это по указанию иностранной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, вину в поджоге признал 22-летний британец Джейк Ривз.

По его словам, именно он поджег здание в восточном районе Лондона в марте. За это он извлек материальную выгоду от "иностранной разведывательной службы".

Британская прокуратура считает, что "иностранная разведывательная служба" связана с Российской Федерацией. Также в полиции заявили, что по данному делу семь фигурантов.

По данным следствия, они атаковали "принадлежавший украинцу" объект недвижимости от имени наемников из группы "Вагнера".

Ранее РБК-Украина писала о том, что в УкраинеСБУ нейтрализовала агентурно-боевую группу ГРУ, которая совершала теракты и шпионила за украинскими военными.

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