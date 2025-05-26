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В Британии авто въехало в толпу фанатов "Ливерпуля", есть раненые

Ливерпуль, Великобритания, Понедельник 26 мая 2025 22:35
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В Британии авто въехало в толпу фанатов "Ливерпуля", есть раненые Фото: в Британии авто въехало в толпу фанатов "Ливерпуля" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник вечером, 26 мая, в британском городе Ливерпуль автомобиль протаранил толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время парада в честь победы в Премьер-лиге. Пострадало несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian.

Как сообщается, инцидент произошел около 18:00 по местному времени. Автомобиль въехал в толпу болельщиков на улице Уотер-стрит.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Автомобиль был остановлен на месте, а мужчину, который был за рулем, задержали правоохранители.

Пока неизвестно, сколько именно людей пострадало и есть ли кто-то погибший. Служба скорой помощи "сейчас оценивает ситуацию".

Отмечается, что премьер-министр Кир Стармер и министр внутренних дел Иветт Купер получают актуальную информацию об инциденте.

"События в Ливерпуле ужасны. Мои мысли со всеми ранеными или пострадавшими. Меня постоянно информируют о событиях, и я прошу предоставить полиции пространство, необходимое для расследования", - отреагировал Стармер.

Фото: в Британии авто въехало в толпу фанатов "Ливерпуля" (Sky News)

ДТП за рубежом

Напомним, 5 мая в Польше автобус с американскими военными попал в ДТП. Солдаты путешествовали из Германии в Литву. В общем восемь человек получили ранения.

Ранее в Австрии на трассе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии погибли и пострадали люди.

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