В Британии авто въехало в толпу фанатов "Ливерпуля", есть раненые

В понедельник вечером, 26 мая, в британском городе Ливерпуль автомобиль протаранил толпу болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" во время парада в честь победы в Премьер-лиге. Пострадало несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и The Guardian .

Как сообщается, инцидент произошел около 18:00 по местному времени. Автомобиль въехал в толпу болельщиков на улице Уотер-стрит.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Автомобиль был остановлен на месте, а мужчину, который был за рулем, задержали правоохранители.

Пока неизвестно, сколько именно людей пострадало и есть ли кто-то погибший. Служба скорой помощи "сейчас оценивает ситуацию".

Отмечается, что премьер-министр Кир Стармер и министр внутренних дел Иветт Купер получают актуальную информацию об инциденте.

"События в Ливерпуле ужасны. Мои мысли со всеми ранеными или пострадавшими. Меня постоянно информируют о событиях, и я прошу предоставить полиции пространство, необходимое для расследования", - отреагировал Стармер.

Фото: в Британии авто въехало в толпу фанатов "Ливерпуля" (Sky News)