ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британія запускає безкоштовну вакцинацію від грипу: щеплення отримають 35 млн осіб

Новость на русском →
Великобританія, Субота 17 липня 2021 06:37
Британія запускає безкоштовну вакцинацію від грипу: щеплення отримають 35 млн осіб Фото: у Великобританії щеплення від грипу отримають 35 млн осіб (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобританія запускають безкоштовну програму вакцинації населення від грипу. В рамках цієї програми планують вакцинувати 35 млн осіб, включаючи школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Найбільша програма вакцинації від грипу в історії країни буде запущена у вересні. Уряд заявив, вперше в число учасників будуть включені всі учні середніх шкіл до 11 класу, а не тільки підлітки від 15 до 16 років.

Вакцина проти грипу буде доступна вже з 31 серпня 2021 року. Мета програми - вакцинувати до зими якомога більше людей. Тому щеплення отримають всі діти початкової школи І всі діти 7-11 класів середньої школи, особи віком від шести місяців до 50 років у групах клінічного ризику, вагітні жінки, особи у віці 50 років і старше, тісні контакти людей з ослабленим імунітетом, передовий медичний персонал і старший персонал соціальної допомоги.

Також уточнюється, що дітям у віці двох і трьох років, дітям початкової та середньої школи до 11 класу буде запропонована вакцина у вигляді назального спрею.

Уряд готується поставити щеплення від грипу людям, які отримали вакцину від COVID-19. Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення заявило, що цієї зими може бути більш високий рівень грипу.

"Грип може бути серйозним захворюванням, і ми хочемо побудувати стіну захисту, здійснивши імунізацію рекордного числа людей", - сказав міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Він зазначив, що програма вакцинації від коронавірусу в країні була успішною і закликав жителів Великобританії не відмовлятися від можливості отримати щеплення від грипу.

Нагадаємо, в Україні хочуть почати вакцинацію від коронавірусу в аптеках. До речі, така практика застосовувалася в багатьох країнах світу.

Раніше повідомлялося, що Великобританія послаблює карантин по коронавірусу з понеділка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грип
NEWS
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі