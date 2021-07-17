Британія запускає безкоштовну вакцинацію від грипу: щеплення отримають 35 млн осіб

В Великобританія запускають безкоштовну програму вакцинації населення від грипу. В рамках цієї програми планують вакцинувати 35 млн осіб, включаючи школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Найбільша програма вакцинації від грипу в історії країни буде запущена у вересні. Уряд заявив, вперше в число учасників будуть включені всі учні середніх шкіл до 11 класу, а не тільки підлітки від 15 до 16 років.

Вакцина проти грипу буде доступна вже з 31 серпня 2021 року. Мета програми - вакцинувати до зими якомога більше людей. Тому щеплення отримають всі діти початкової школи І всі діти 7-11 класів середньої школи, особи віком від шести місяців до 50 років у групах клінічного ризику, вагітні жінки, особи у віці 50 років і старше, тісні контакти людей з ослабленим імунітетом, передовий медичний персонал і старший персонал соціальної допомоги.

Також уточнюється, що дітям у віці двох і трьох років, дітям початкової та середньої школи до 11 класу буде запропонована вакцина у вигляді назального спрею.

Уряд готується поставити щеплення від грипу людям, які отримали вакцину від COVID-19. Міністерство охорони здоров'я та соціального забезпечення заявило, що цієї зими може бути більш високий рівень грипу.

"Грип може бути серйозним захворюванням, і ми хочемо побудувати стіну захисту, здійснивши імунізацію рекордного числа людей", - сказав міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Він зазначив, що програма вакцинації від коронавірусу в країні була успішною і закликав жителів Великобританії не відмовлятися від можливості отримати щеплення від грипу.