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Британія заборонила прямі рейси в ОАЕ через новий штам коронавірусу

Лондон, П'ятниця 29 січня 2021 12:07
Британія заборонила прямі рейси в ОАЕ через новий штам коронавірусу
Фото: літак (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Великої Британії ввів заборону на прямі пасажирські рейси в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Раунду і Бурунді через побоювання поширення нового штаму коронавірусу з ПАР. Таке рішення набуває чинності сьогодні.

Про це повідомляє The Week.

Британський міністр з питань транспорту Грант Шапс заявив, що людям, які перебували в ОАЕ, Раунді та Бурунді або переїжджали транзитом через ці країни, буде заборонений в'їзд до Британії, за винятком для англійців, ірландців та громадян третіх країн, що мають право на проживання. Вони повинні будуть самоізолюватись удома протягом 10 днів.

Зазначається, що повітряне сполучення Дубай - Лондон вважається найбільш завантаженим авіамаршрутом у світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Великобританії планує запровадити обов'язковий карантин для громадян, які прибувають з 30 країн "підвищеного ризику". Таких громадян зобов'яжуть проходити самоізоляцію в готелі.

Також РБК-Україна писало, що Британія стала першою європейською країною, де число жертв пандемії COVID-19 перевищила 100 тисяч.

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