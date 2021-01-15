Британія закриває туристичні коридори через COVID

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство закриває туристичні коридори з усіма країнами. Уряд пішов на такий крок, щоб зупинити завезення нових штамів COVID в Британію.

Про це повідомляє The Sun.

Таким чином, всім хто з понеділка, 18 січня, приїде в країну необхідно буде самоізолюватися на десять днів. У разі якщо необхідно, щоб ізоляція закінчилася раніше, то на п'ятий день карантину потрібно здати тест на коронавірус.

У разі порушення самоізоляції людині загрожує штраф в 1000 фунтів стерлінгів (понад 38 тисяч гривень).

При цьому прем'єр зазначив, що обмеження діятимуть у всіх частинах Сполученого Королівства. Однак він не повідомив, коли може бути знято обмеження.

"Ми досягли такого прогресу з вакциною. Ми не хочемо бачити, як важка робота була зведена на немає з появою нового штаму, який, як би, руйнується вакцинацією", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, у Британії виявили перший випадок зараження "бразильським" штамом коронавірусу.

Крім того, раніше Британія заборонила в'їзд з Португалії, Бразилії і ще 14 країн через виявлення нового штаму коронавірусу з Бразилії.

Додамо, що тепер по прильоту в Британію потрібно буде надавати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прильоту в країну.