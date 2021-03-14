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Британія зафіксувала найнижчу кількість смертей від COVID з жовтня

Автор: Андрій Василюк

Велика Британія зафіксувала 52 випадки смерті від коронавірусу за добу. Цей показник є найнижчим з 12 жовтня, коли було зафіксовано 50 смертей.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на щоденний урядовий звіт щодо коронавірусу.

Свіжі дані також свідчать, що за останні 24 години було зафіксовано 4618 нових випадків захворювання на COVID-19. Добою раніше було зареєстровано 5534 випадків інфікування та 121 смертей.

Обидва показники також зменшились у порівнянні із минулою неділею - 5177 випадків коронавірусу та 82 смертей.

Більше 24 мільйонів людей наразі отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, 512 108 щеплень зробили напередодні, 13 березня.

У Британії почали пом'якшувати деякі карантинні обмеженя. Зокрема, 13 березня правило "залишатися вдома" в Уельсі було замінено на "залишатися місцевим", тобто не виїжджати за межі свого регіону. Також людям було надано більше можливостей для спілкування на свіжому повітрі та відвідування спортивних споруд на відкритому повітрі. З понеділка відкриваються перукарні.

В Англії також з 29 березня повернуться спортивні події. Фінал Кубка Англії на стадіоні "Уемблі" буде використано як своєрідний тест щодо повернення більшої аудиторії на спортивні заходи, в театри та на концерти.

Нагадаємо, глава Національного офісу статистики Великої Британії Ян Даймонд спрогнозував, що восени ймовірно будуть нові хвилі зараження коронавірусом, і вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції вірусу.

Він зазначив, що ситуація буде складатися скрізь по-різному, виходячи з того, у скількох людей матимуть антитіла до вірусу.

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