Британія виходить з локдауну і запускає COVID-паспорти

Великобританія з сьогоднішнього дня, 17 травня, виходить з локдауна . Ресторани і паби можуть приймати відвідувачів всередині, а також відкриваються музеї, кінотеатри і спортзали.

Повне скасування обмежень у Британії очікується 21 червня. Проте в уряді є побоювання з цього приводу через нові штами COVID, зокрема, з Індії.

Зазначається, що заклади відновили прийом відвідувачів всередині опівночі. На той час, За інформацією видання, біля барів і пабів вишикувалися черги з бажаючих відзначити скасування локдауну.

Також з 17 травня в Британії запускають COVID-паспорти. Вони представлені у вигляді програми на смартфоні. Такий паспорт дозволить британцям виїжджати за кордон без проходження карантину або відбуття самоізоляції, у разі отримання двох доз вакцини від коронавірусу.