Британия вызвала посла Израиля из-за гибели членов гуманитарной миссии в Секторе Газа

Погибшими оказались граждане Австралии, Канады и Польши, а также американо-канадский гражданин с двойным гражданством.

Трое из семи гуманитарных сотрудников были гражданами Великобритании. Погибшими стали военнослужащие Королевской морской пехоты 33-летний Джеймс Хендерсон и 57-летний Джон Чепмен. Во вторник вечером ВВС назвало имя третьего погибшего британца - им стал Джеймс Кирби. Организация предупредила израильскую армию о маршруте передвижения и имела нанесенный на крышу автомобиля логотип.

В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетяньяху во вторник вечером, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что шокирован инцидентом.

"Мы просим Израиль срочно расследовать произошедшее, поскольку очевидно, что есть вопросы, на которые необходимо ответить", - сказал глава британского правительства.

Сунак подчеркнул, что в полосе Газа погибло слишком много гуманитарных сотрудников и гражданских лиц, и что ситуация становится все более невыносимой.

Нетаньяху подтвердил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) причастна к удару по автомобилям работников World Central Kitchen. Он назвал удар "непреднамеренным" и описал его как трагическое событие, которое "случается" в военное время.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Израиль прибегнуть к "серьезным изменениям, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных сотрудников на местах".

Также британский МИД вызвал посла Израиля Ципи Хотовели на 30-минутную встречу с министром развития страны Эндрю Митчеллом.

Подробности атаки по конвою World Central Kitchen

По информации The Telegraph, удар по конвою работников миссии был осуществлен беспилотником, которым руководил оператор бригады 933, базирующейся в южном городе Хан-Юнис. Представители израильской службы безопасности отметили, что конвой отслеживали беспилотники ЦАХАЛа и трижды открывали по нему огонь. Израильский военный посчитал, что к конвою присоединился вооруженный боевик ХАМАС.

Как сообщает газета Haaretz, израильский беспилотник выпустил ракету по одному из автомобилей колонны, после чего сотрудники миссии пересели в другое транспортное средство, сообщив своему руководству, что их атаковали.

Вторая ракета попала в машину, в которую они пересели. Когда подъехал третий автомобиль колонны и попытался перевезти раненых, в него попала третья ракета, в результате чего все они погибли.

По данным группы расследователей Bellingcat, уничтоженные автомобили были найдены на расстоянии около 1,6 км друг от друга, что подтверждает сообщения о трех отдельных ударах. Автомобили были поражены инертными или маломощными ракетами, похожими на американские Hellfire R9X.