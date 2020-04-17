Британія не бачить можливості вести "звичайний бізнес" з Китаєм після пандемії COVID-19

Уряд Великобританії вважає, що спалах пандемії коронавірусу, який пішов з Китаю, вплине на ділові стосунки між країнами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Британії, міністр закордонних справ Домінік Рааб, передає DailyMail.

За його словами, китайський уряд має дати відповідь щодо походження коронавіруса, а також, чому поширення вірусу не було зупинено.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що у нас не може бути бізнесу, як зазвичай, після цієї кризи, і ми повинні будемо задати важкі питання про те, як це сталося і чому це не могли зупинити раніше", - повідомив Рааб.

Нагадаємо, вчора ввечері британський уряд ухвалив рішення про продовження карантинних заходів на три тижні, введених за пандемії коронавіруса. Станом на вечір 16 квітня в країні було зафіксовано понад 13 тисяч летальних випадків від коронавіруса.

Відзначимо, на даний момент Рааб виконує обов'язки прем'єр-міністра Великобританії у зв'язку з захворюванням коронавірусом чинного прем'єра Бориса Джонсона. Лідер уряду був переведений в реанімацію 6 квітня, однак 12 числа його стан покращився, і Джонсон був виписаний з лікарні.