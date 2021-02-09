Британія посилює правила в'їзду в країну через нові штами коронавірусу

Уряд Великобританії прийняв рішення посилити правила в'їзду на територію Сполученого Королівства. Нові заходи є останньою спробою уряду запобігти потраплянню мутованих штамів коронавірусу в країну.

Тепер всі мандрівники, які в'їжджають в Великобританії, повинні будуть пройти два тести на коронавірус під час самоізоляції.

Тест на коронавірус необхідно буде здати на другий і восьмий день 10-денного обов'язкового карантину.

Крім того, не більше ніж за 72 години до в'їзду на територію Сполученого Королівства необхідно буде здати тест на COVID-19, який необхідно буде пред'явити по прильоту.