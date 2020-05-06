Британія стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Міністр житлового будівництва великої Британії Роберт Дженрик

За його словами, за минулу добу зафіксували 649 летальних випадків.

у Британії розробили трьохетапний план виходу з карантину. На другому етапі відкриються великі торгові центри. На третьому - почнуть відновлювати свою діяльність паби, ресторани, готелі та розважальні центри. При цьому наголошується, що ослаблення карантинних заходів може початися вже 11 травня.

Крім того, в Європейському союзі стверджують, що п'ять європейських країн ще не пройшли пік коронавірусу. Серед цих країн - Болгарія, Великобританія, Польща, Румунія і Швеція.