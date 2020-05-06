Британія стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19

У країні від вірусу померли понад 30 тисяч осіб
Міністр житлового будівництва великої Британії Роберт Дженрик
За його словами, за минулу добу зафіксували 649 летальних випадків.
у Британії розробили трьохетапний план виходу з карантину. На другому етапі відкриються великі торгові центри. На третьому - почнуть відновлювати свою діяльність паби, ресторани, готелі та розважальні центри. При цьому наголошується, що ослаблення карантинних заходів може початися вже 11 травня.
Крім того, в Європейському союзі стверджують, що п'ять європейських країн ще не пройшли пік коронавірусу. Серед цих країн - Болгарія, Великобританія, Польща, Румунія і Швеція.