Британія дозволила щеплення вакциною Pfizer для дітей 5-11 років

Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) Великобританії дозволило робити щеплення вакциною Pfizer дітям у віці від 5 до 11 років. Регулятор підтвердив безпеку і ефективність препарату.

"Ми дійшли висновку, що вакцина Pfizer / BioNTech COVID-19 безпечна і ефективна для дітей у віці від 5 до 11 років, при цьому не було виявлено ніяких нових проблем з безпекою", - йдеться в заяві глави MHRA Джун Рейн.

Також уточнюється, що дані про безпеку використання вакцини Pfizer для дітей можна порівняти з показниками, які були отримані при щепленнях дорослим. Більшість побічних ефектів були легкими і обмежувалися симптомами простудного захворювання або незначним запаленням в місці уколу.