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Британія розробляє нові санкції проти Росії, - глава МЗС

Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз трас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучене Королівство розробляє додаткові санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому Великобританія не відступить від своєї підтримки України.

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вона заявила, що Великобританія не відступить від своєї підтримки, що подальші санкції знаходяться в процесі розробки, і що вона продовжує роботу з глобальними союзниками над тим, як допомогти Україні відновитися в майбутньому", - йдеться в оголошенні засідання Кабінету міністрів.

Нагадаємо, сьогодні Нова Зеландія розширила санкції проти Росії.

Раніше в офісі президента розповіли, які обмеження можуть бути в сьомому пакеті санкцій ЄС проти РФ.

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