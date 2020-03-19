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Британія поки не планує закривати кордони через коронавірус

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 16:05
Британія поки не планує закривати кордони через коронавірус
Ілюстративне фото (independent.co.uk)

Британія ще не слідує введеним в ЄС обмеженням

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб повідомив, що Британія поки не планує закривати кордони через коронавірус, але ситуація знаходиться в стадії "постійного перегляду". Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, Британія ще не слідує введеним в ЄС обмеженням, але Рааб сказав, що Міністерство внутрішніх справ буде тримати ситуацію "під постійним контролем".

"Коли ми ставимо запитання, наукові ради зводяться до того, що на даному етапі цього не слід робити. На цей час ми дуже чітко розуміємо, що прийняття цих заходів не в інтересах Великобританії. Це не вплине на поширення хвороби ",- заявив міністр.

Уряд Британії також не буде ставити ніяких обмежень щодо в'їзду та виїзду з Лондона та не планує використовувати військових для забезпечення громадського порядку під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон готується закрити школи по всій країні через пандемію коронавірусу. Повідомляється, що школи, ймовірно, будуть закриті вже у цю п'ятницю, 20 березня, оскільки ситуація з коронавірусом в країні погіршується.

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