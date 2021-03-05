Британія підтримає кампанію СOVID-вакцинації в Україні

Велика Британія оголосила про підтримку кампанії вакцинації в Україні. Зокрема, Сполучене Королівство надасть фінансування Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) для підготовки членів мобільних бригад, які робитимуть щеплення українцям.
Як повідомляється, цей проект дозволить захистити понад 58 тисяч медичних працівників, які продовжують щодня піддаватися ризику зараження коронавірусом.
"Початок кампанії вакцинації знаменує собою переломний момент у боротьбі з пандемією. Ми пишаємось тим, що маємо змогу підтримати Україну в проведенні вакцинації та будемо продовжувати підтримувати її зусилля з доступу до вакцин та їх розповсюдження", - сказала посол Британії Мелінда Сіммонс.
Своєю чергою представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт сказав, що вакцинація дає можливість взяти ситуацію з пандемію під контроль.
"Ми вдячні Великій Британії за підтримку на початку кампанії з вакцинації", - сказав він.
Нагадаємо, на вакцинацію від COVID записалися уже понад 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн.
Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, у яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу. Він заявив, що інструкція до препаратів має низку протипоказів.
Віктор Ляшко також заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.