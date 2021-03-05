Британія підтримає кампанію СOVID-вакцинації в Україні

Велика Британія оголосила про підтримку кампанії вакцинації в Україні. Зокрема, Сполучене Королівство надасть фінансування Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) для підготовки членів мобільних бригад, які робитимуть щеплення українцям.

Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні.

Як повідомляється, цей проект дозволить захистити понад 58 тисяч медичних працівників, які продовжують щодня піддаватися ризику зараження коронавірусом.

"Початок кампанії вакцинації знаменує собою переломний момент у боротьбі з пандемією. Ми пишаємось тим, що маємо змогу підтримати Україну в проведенні вакцинації та будемо продовжувати підтримувати її зусилля з доступу до вакцин та їх розповсюдження", - сказала посол Британії Мелінда Сіммонс.

Своєю чергою представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт сказав, що вакцинація дає можливість взяти ситуацію з пандемію під контроль.

"Ми вдячні Великій Британії за підтримку на початку кампанії з вакцинації", - сказав він.