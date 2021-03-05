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Британія підтримає кампанію СOVID-вакцинації в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 14:37
Британія підтримає кампанію СOVID-вакцинації в Україні Фото: Мелінда Сіммонс і Ярно Хабіхт (facebook.com ukinukraine)
Автор: Андрій Козловський

Велика Британія оголосила про підтримку кампанії вакцинації в Україні. Зокрема, Сполучене Королівство надасть фінансування Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) для підготовки членів мобільних бригад, які робитимуть щеплення українцям.

Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні.

Як повідомляється, цей проект дозволить захистити понад 58 тисяч медичних працівників, які продовжують щодня піддаватися ризику зараження коронавірусом.

"Початок кампанії вакцинації знаменує собою переломний момент у боротьбі з пандемією. Ми пишаємось тим, що маємо змогу підтримати Україну в проведенні вакцинації та будемо продовжувати підтримувати її зусилля з доступу до вакцин та їх розповсюдження", - сказала посол Британії Мелінда Сіммонс.

Своєю чергою представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт сказав, що вакцинація дає можливість взяти ситуацію з пандемію під контроль.

"Ми вдячні Великій Британії за підтримку на початку кампанії з вакцинації", - сказав він.

Нагадаємо, на вакцинацію від COVID записалися уже понад 127 тисяч українців. Запис можна здійснити онлайн.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, у яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу. Він заявив, що інструкція до препаратів має низку протипоказів.

Віктор Ляшко також заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.

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