Британія не планує вводити COVID-паспорт, замінять мобільним додатком

Британський міністр з питань бізнесу та поширення вакцин від COVID-19 Надхім Захаві заявив, що Британія не планує вводити COVID-паспорт для вакцинованих. Однак у Сполученому Королівстві створять мобільний додаток для підтвердження вакцинації.

Про це повідомила газета The Independent.

Найближчим часом у двох регіонах Британії почнеться тестування безкоштовного додатка, який дозволить британцям легко довести, що вони вже отримали щеплення від коронавірусу. Тестування, в якому візьмуть участь декілька тисяч громадян, планують розпочати вже у січні.

Додаток розробляє фірма з біометрії обличчя та компанія з кібербезпеки

Нагадаємо, минулого року Угорщина заявила про створення COVID-паспорту. Він буде у вигляді двох мобільних додатків, за допомогою яких угорці зможуть підтвердити вакцинацію.

Як писало РБК-Україна, в українському МОЗі розповіли, чи планують впроваджувати COVID-паспорт в Україні.

Крім того, експерти розповіли, які проблеми можуть виникнути з впровадженням COVID-паспортів.