Британія не планує вводити COVID-паспорт, замінять мобільним додатком

Британський міністр з питань бізнесу та поширення вакцин від COVID-19 Надхім Захаві заявив, що Британія не планує вводити COVID-паспорт для вакцинованих. Однак у Сполученому Королівстві створять мобільний додаток для підтвердження вакцинації.
Про це повідомила газета The Independent.
Найближчим часом у двох регіонах Британії почнеться тестування безкоштовного додатка, який дозволить британцям легко довести, що вони вже отримали щеплення від коронавірусу. Тестування, в якому візьмуть участь декілька тисяч громадян, планують розпочати вже у січні.
Додаток розробляє фірма з біометрії обличчя та компанія з кібербезпеки
Нагадаємо, минулого року Угорщина заявила про створення COVID-паспорту. Він буде у вигляді двох мобільних додатків, за допомогою яких угорці зможуть підтвердити вакцинацію.
Як писало РБК-Україна, в українському МОЗі розповіли, чи планують впроваджувати COVID-паспорт в Україні.
Крім того, експерти розповіли, які проблеми можуть виникнути з впровадженням COVID-паспортів.