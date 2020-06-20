Британія планує ввести обов'язкову перевірку на COVID-19 в аеропортах

Британський уряд хоче відмовитися від обов'язкової двотижневої обсервації після прильоту іноземців в країну. Для цього влада Британії може запровадити обов'язкову перевірку на коронавірус відразу в аеропортах.

Про це повідомляє британське видання The Times.

За даними газети, вже у липні в одному з найбільших аеропортів країни почнуться випробування нової системи контролю. У всіх прибуваючих пасажирів при проходженні прикордонного контролю будуть брати зразок для дослідження на коронавірус.

Тести на коронавірус буде робити приватна компанія. Результати дослідження будуть відомі протягом 7-24 годин, а дізнатися про них можна буде онлайн. Особи, у яких не виявлять коронавірус, будуть звільнені від проходження обсервації.

Нагадаємо, проти запровадження обов'язкового карантину для туристів виступали великі авіаперевізники. Компанії наголошували, що такі правила вплинуть на відновлення об'ємів пасажирських перевезень.

Обов'язкова обсервація для туристів була запроваджена урядом Британії у травні цього року.

Додамо, в Україні для визначення необхідності обсервації було розроблено спеціальну методику з поділом країн на "червону" та "зелену" зону.