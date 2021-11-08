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Британія відкриє кордони для туристів, які щеплені схваленими ВООЗ вакцинами

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Понеділок 08 листопада 2021 21:26
Британія відкриє кордони для туристів, які щеплені схваленими ВООЗ вакцинами Фото: Британія відкриє кордони для туристів, які щеплені схваленими ВООЗ вакцинами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія планує додати препарати Sinovac, Sinopharm Beijing та Covaxin до списку схвалених вакцин. Це спростить поїздки до країни більшості туристам з ОАЕ, Малайзії й Індії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державного сайту.

Зазначається, що туристам, які пройшли повний курс вакцинації ухваленими ВООЗ препаратами - більше не доведеться проходити тест на виявлення коронавірусу перед вильотом й на восьми день перебування в Британії. Водночас правило щодо самоізоляції також скасовується для них.

Зазначається, що уряд Великобританії оголосить схвалення Sinovac, Sinopharm Beijing та Covaxin вже 22 листопада.

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Великобританія ВООЗ Вакцинація
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