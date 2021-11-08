Британія відкриє кордони для туристів, які щеплені схваленими ВООЗ вакцинами
Фото: Британія відкриє кордони для туристів, які щеплені схваленими ВООЗ вакцинами (Getty Images)
Британія планує додати препарати Sinovac, Sinopharm Beijing та Covaxin до списку схвалених вакцин. Це спростить поїздки до країни більшості туристам з ОАЕ, Малайзії й Індії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державного сайту.
Зазначається, що туристам, які пройшли повний курс вакцинації ухваленими ВООЗ препаратами - більше не доведеться проходити тест на виявлення коронавірусу перед вильотом й на восьми день перебування в Британії. Водночас правило щодо самоізоляції також скасовується для них.
Зазначається, що уряд Великобританії оголосить схвалення Sinovac, Sinopharm Beijing та Covaxin вже 22 листопада.