Британія офіційно спростила правила в'їзду для вакцинованих іноземців

Влада Британії прийняла рішення спростити в'їзд вакцинованим від COVID-19 громадянам. Це стосується туристів, що прибувають з країн, які не знаходяться в "червоному списку".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами міністра транспорту Гранта Шеппса, Британія прийняла рішення спростити нову систему, аби поїздки до країни стали більш зрозумілими для туристів. Відтепер, вакцинованим туристам достатньо здати недорогий ПЛР-тест.
Додамо, що з 15 лютого, усім іноземцям, які прибували до Британії, необхідно було двічі здавати тест на виявлення коронавірусу - на другий та восьмий день.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Британія планує пом'якшити правила в'їзду для туристів.