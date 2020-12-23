Британія схвалила використання тестів для самодіагностики COVID-19

Фото: маска з прапором Британії (pixabay.com)

У середу, 23 грудня, Великобританія схвалила використання набору для самоперевірки COVID-19, схваленого державною службою охорони здоров'я, для виявлення безсимптомних випадків. Таке рішення було прийнято оскільки уряд розглядає подальші обмеження, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

В уряді заявили, що мають намір почати масове тестування людей у рамках своєї стратегії відстеження вірусу з різким сплеском випадків захворювання і боротьби з новим штамом.

Агентство по регулюванню лікарських засобів і продуктів охорони здоров'я (MHRA) повідомило, що в наборі використовується тест бічного потоку антигену (антиген LFT), який надасть результати тестування за 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразніший. З огляду на це, британське уряд посилив карантинні обмеження.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скличе збори членів для обговорення стратегії протидії нового штаму коронавірусу.