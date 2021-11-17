Британія звинуватила РФ і КНР у масових кібератаках через дослідження COVID-вакцин

Великобританія зіткнулася з рекордними 777 випадками кібератак За останній рік, які пов'язані з дослідженнями COVID-вакцин. При цьому наголошується, що ряд інцидентів був пов'язаний з Росією і Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) зіткнувся з 777 кібератаками в цьому році. При цьому ряд інцидентів був пов'язаний з Росією і Китаєм.

Агенство кібербезпеки відзначає г лобальну хакерську кампанію, покладену на Службу зовнішньої розвідки Росії. Так звана атака SolarWinds розглядається як "одне з найсерйозніших кібер-вторгнень за останній час". Інший великий інцидент, пов'язаний з актом, підтримуваним державою, був пов'язаний з атакою на Microsoft.

Директор Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг охарактеризував обидва випадки, як "два з найсерйозніших глобальних кіберінцидентів, які ми бачили за останні роки".

У центрі кібербезпеки заявили, що Китай є "високорозвиненим" оператором в кіберпросторі зі "зростаючими амбіціями щодо поширення свого впливу за межі своїх кордонів" і доведеним інтересом до комерційних секретів Великобританії.

"Однією з тенденцій, що спостерігаються NCSC за останній рік, стало тривожне зростання злочинних груп, що використовують програми-вимагачі для вимагання у організацій. На мій погляд, це сама безпосередня загроза кібербезпеки для британського бізнесу, і я думаю, що вона повинна бути вище в порядку денному ради директорів", - сказала виконавчий директор NCSC Лінді Кемерон.

За даними NCSC, кібератаки цього року торкнулися близько 20 відсотків організацій у секторі охорони здоров'я та вакцин, включаючи лікарні та дослідницькі центри.