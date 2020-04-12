Британія обіцяє 200 мільйонів фунтів на боротьбу з другою хвилею коронавірусу

У неділю, 12 квітня, уряд Великобританії заявив, виділить 200 мільйонів фунтів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та благодійним організаціям для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що допомога буде виділена, щоб допомогти уповільнити поширення коронавірусу в уразливих країнах і тим самим допомогти запобігти другій хвилі інфекцій.

Британський уряд заявив, що 130 мільйонів фунтів стерлінгів підуть в установи ООН, а 65 мільйонів - на ВООЗ. Ще 50 мільйонів фунтів підуть в Червоний Хрест, щоб допомогти постраждалим від війни і важкодоступних районах, а 20 мільйонів фунтів в інші організації та благодійні організації.

"Коронавірус не поважає межі країни, тому наша здатність захищати британську громадськість буде ефективною тільки в тому випадку, якщо ми зміцнимо системи охорони здоров'я уразливих країн", - сказала міністр міжнародного розвитку Великобританії Белінда Тревельян.

Грошові кошти допоможуть районах зі слабкими системами охорони здоров'я, таким як зруйнований війною Ємен, який повідомив про свій першому випадку в п'ятницю, і Бангладеш, який має 850 000 біженців у таборах багатолюдних.

"Щедрий внесок Сполученого Королівства є переконливою заявою про те, що це глобальна загроза, що вимагає глобальних зусиль", - сказав Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про уповільнення пандемії коронавірусу в Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. Глава ВООЗ зазначив, що поширення коронавірусу в цих країнах сповільнюється, проте швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

Зазначимо, кількість хворих на коронавірус у світі станом на ранок 12 квітня складає 1 777 517 осіб.