Великобританія почне випробування вакцини проти коронавірусу на тваринах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі успіху буде підготовка до тестування вакцини на людях

Вчені Великобританії наступного тижня приступлять до випробувань вакцини проти нового коронавірусу на тваринах. Про це заявив професор Імперського коледжу Лондона Робін Шэтток, передає Sky news.

За його словами, на початку наступного тижня почнуться випробування на тваринах вакцини. Вакцину для людей можливо буде протестувати вже через кілька місяців.

"Звичайні підходи займають зазвичай не менше двох-трьох років перш, ніж дійдемо до клінічних (випробувань - ред.). Ми подолали цю стадію в лабораторії за 14 днів. І ми плануємо провести випробування зразка у варіанті для тварин до початку наступного тижня. Наступним етапом буде перехід до випробувань на людях", - продовжив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Великобританія досягла прориву в пошуку вакцини від коронавірусу.

Також повідомлялося, що група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу. Почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

Зазначимо, спалах нового коронавірусу була зафіксована в Китаї в середині грудня 2019 року. Станом на 5 лютого у Китаї кількість людей, що заразилися коронавірусом 2019-nCov, становить 24 324 людини. Загальна кількість загиблих - 490 осіб.