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Британія починає вакцинацію від COVID препаратом AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 4 січня, у Великобританії починається масова вакцинація від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вакцина буде введена пацієнтам в "невеликій кількості" лікарень в Сполученому королівстві.

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Про це повідомляє прес-служба Національної служби охорони здоров'я (NHS) Великобританії.

Спочатку вакцину отримають два лікарняних фонду в Лондоні, по одному на півдні і півночі Англії, один в Мідлендсі (центральна частина Англії ред.) і один в Оксфорді.

Усього вакцина буде доступна в більше ніж 700 пунктах вакцинації.

Нагадаємо, в кінці грудня Великобританія першою у світі схвалила для використання вакцину проти коронавірусу AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її одночасно безпечною і ефективною.

Крім того, в США вакцину від коронавірусу розробки AstraZeneca можуть схвалити у квітні 2021 року. Зараз вона знаходиться на третьому етапі випробувань в країні.

Додамо, що в Британії в кінці грудня зафіксували 55 892 випадків зараження коронавірусом за добу. Це найбільший показник за час пандемії.

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Новини України ВеликобританиявакцинацияКоронавірус