ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Британія почала розробку COVID-паспорта для закордонних поїздок

Автор: РБК-Україна

Великобританія почала розробку COVID-паспорта, куди будуть заноситися дані про вакцинацію. Передбачається, що вони зможуть використовуватися для зарубіжних поїздок.

Про це пише The Mirror.

Повідомляється, що Міністерство закордонних справ, Міністерство транспорту і Міністерство охорони здоров'я і соціального захисту працюють над варіантами зарубіжних поїздок, для яких може знадобитися такий документ.

Зокрема, Греція вже готова відкрити кордони для британців за умови, що вони підтвердять вакцинацію. В уряді Британії вже заявили Афінам, що їх програма вакцинації досить просунута, щоб відпочивальники врятували туристичний сезон.

Популярні новини

"Оскільки кількість щеплень у Великобританії в значній мірі випереджає всі інші країни в Європі та за її межами, британські мандрівники будуть одними з найбажаніших для поїздки сюди вже у травні", - заявив президент федерації готельєрів Греції Григоріс Тасіос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія планує ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон.

До літа планує ввести електронні паспорти вакцинації і Швеція.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України паспортвакцинаціяCOVID-19