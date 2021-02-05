Британія почала розробку COVID-паспорта для закордонних поїздок

Великобританія почала розробку COVID-паспорта, куди будуть заноситися дані про вакцинацію. Передбачається, що вони зможуть використовуватися для зарубіжних поїздок.

Про це пише The Mirror.

Повідомляється, що Міністерство закордонних справ, Міністерство транспорту і Міністерство охорони здоров'я і соціального захисту працюють над варіантами зарубіжних поїздок, для яких може знадобитися такий документ.

Зокрема, Греція вже готова відкрити кордони для британців за умови, що вони підтвердять вакцинацію. В уряді Британії вже заявили Афінам, що їх програма вакцинації досить просунута, щоб відпочивальники врятували туристичний сезон.

"Оскільки кількість щеплень у Великобританії в значній мірі випереджає всі інші країни в Європі та за її межами, британські мандрівники будуть одними з найбажаніших для поїздки сюди вже у травні", - заявив президент федерації готельєрів Греції Григоріс Тасіос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія планує ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон.

До літа планує ввести електронні паспорти вакцинації і Швеція.