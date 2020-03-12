Британія і ЄС скасували торгові переговори через коронавірус

Торгові переговори між Великобританією та Європейським союзом були скасовані через поширення коронавірусу. Про це повідомляє DailyMail.

Повідомляється, що переговори повинні були відбутися з 18 по 20 березня в Лондоні. На цей час сторони вивчають альтернативні способи проведення переговорів, серед яких, зокрема, використання відеоконференції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що між ЄС і Великобританією завершилася перша фаза переговорів. При цьому сторони мають серйозні розбіжності щодо торговельної угоди після виходу Британії з складу ЄС (Brexit).

Зазначимо, наприкінці лютого уряд Великобританії оприлюднило мандат на переговори з Європейським союзом про подальші відносини після Brexit. У ньому наголошується, що в разі відсутності "помітного прогресу" в переговорах щодо угоди про вільну торгівлю з ЄС Британія може припинити подальші переговори.

При цьому в Євросоюзі відзначають, що стандарти ЄС повинні служити орієнтиром в будь майбутньої торговельну угоду з Великобританією.