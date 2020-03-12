Британія і ЄС скасували торгові переговори через коронавірус

Фото: парламент Британії (UK Parliament Jessica Taylor)

Сторони обговорюють можливість проведення переговорів через відеоконференцію

Торгові переговори між Великобританією та Європейським союзом були скасовані через поширення коронавірусу. Про це повідомляє DailyMail.

Повідомляється, що переговори повинні були відбутися з 18 по 20 березня в Лондоні. На цей час сторони вивчають альтернативні способи проведення переговорів, серед яких, зокрема, використання відеоконференції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що між ЄС і Великобританією завершилася перша фаза переговорів. При цьому сторони мають серйозні розбіжності щодо торговельної угоди після виходу Британії з складу ЄС (Brexit).

Зазначимо, наприкінці лютого уряд Великобританії оприлюднило мандат на переговори з Європейським союзом про подальші відносини після Brexit. У ньому наголошується, що в разі відсутності "помітного прогресу" в переговорах щодо угоди про вільну торгівлю з ЄС Британія може припинити подальші переговори.

При цьому в Євросоюзі відзначають, що стандарти ЄС повинні служити орієнтиром в будь майбутньої торговельну угоду з Великобританією.