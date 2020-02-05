Британія досягла прориву в пошуку вакцини від коронавірусу

Британський вчений Робін Шэтток заявив, що його команді вдалося досягти значного прориву в пошуку вакцини від коронавірусу, скоротивши частину необхідного на це часу з двох-трьох років до 14 днів. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала всі країни готуватися протидії нового виду коронавірус, спалах якого сталася у китайському місті Ухань.

Також в організації закликають підтримувати ВООЗ і дозволити їй взяти на себе головну роль у реагуванні на коронавірус, зокрема, шляхом повного і стійкого фінансування заходів з підготовки до реагування з допомогою добровільних внесків та поповнення Фонду дій у надзвичайних ситуаціях.

Зазначимо, станом на 5 лютого у Китаї кількість людей, що заразилися коронавірусом 2019-nCov, становить 24 324 людини.

За заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати його рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.