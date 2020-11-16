Британія домовилася про п'ять мільйонів доз вакцини Moderna від COVID

Великобританія домовилася з Moderna про постачання п'яти мільйонів доз вакцини від коронавіруса. Тепер уряд зарезервував всього 355 мільйонів доз різних розроблюваних препаратів.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні в уряді Британії також заявляли, що отримати першу партію цієї вакцини вдасться не раніше весни 2021 року за логістичних труднощів.

Без урахування вакцини Moderna, Британія зарезервувала собі 350 мільйонів доз ліків різних розробників. Серед них 40 мільйонів доз вакцини розробки BioNTech/Pfizer, які заявили про успішне завершення третьої фази випробувань на добровольцях, а також 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Цей препарат ще проходить третю стадію випробувань.

Нагадаємо, що Євросоюз хоче домовитися по вакцину від коронавіруса розробки Moderna за ціною менше 25 доларів за дозу. Переговори сторін йдуть з липня.

Також договір про постачання цієї вакцини є у США. Штати заплатили за партію в 100 мільйонів доз 1,5 мільярда доларів, а також спочатку профінансували розробку вакцини ще на мільярд.

Нагадаємо, потенційна вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.