Британія домовилася про поставку ще 2 мільйонів доз вакцини Moderna від COVID

Уряд Великобританії домовився про додаткову партію у два мільйони доз вакцини від коронавірусу виробництва Moderna. Раніше сторони вже погодили поставку п'яти мільйона доз препарату.

Про це повідомляє Reuters.

Загальної кількості доз вакцини від Moderna вистачить, щоб прищепити близько 3,5 мільйона громадян Великобританії. Всього ж уряд вже має угоди на 357 мільйонів доз від семи розробників.

Поставки вакцини американської компанії до Британії почнуться навесні 2021 року, якщо вона буде схвалена Агентством з регулювання лікарських засобів і продуктів для здоров'я.

Раніше стало відомо, що авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада, почала виконувати чартерні рейси, щоб доставити дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer. Це необхідно для швидкого поширення, якщо вакцина буде схвалена регулюючими органами.

Нагадаємо, компанії Biontech і Pfizer подали заявку в FDA на затвердження використання їх вакцини від коронавіруса 20 листопада.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може дозволити застосування вакцини вже 10 грудня. У разі затвердження застосування вакцини може початися вже на наступний день.