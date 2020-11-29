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Британія домовилася про поставку ще 2 мільйонів доз вакцини Moderna від COVID

Автор: Роман Тверденко

Уряд Великобританії домовився про додаткову партію у два мільйони доз вакцини від коронавірусу виробництва Moderna. Раніше сторони вже погодили поставку п'яти мільйона доз препарату.

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Про це повідомляє Reuters.

Загальної кількості доз вакцини від Moderna вистачить, щоб прищепити близько 3,5 мільйона громадян Великобританії. Всього ж уряд вже має угоди на 357 мільйонів доз від семи розробників.

Поставки вакцини американської компанії до Британії почнуться навесні 2021 року, якщо вона буде схвалена Агентством з регулювання лікарських засобів і продуктів для здоров'я.

Раніше стало відомо, що авіакомпанія United Airlines в п'ятницю, 27 листопада, почала виконувати чартерні рейси, щоб доставити дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer. Це необхідно для швидкого поширення, якщо вакцина буде схвалена регулюючими органами.

Нагадаємо, компанії Biontech і Pfizer подали заявку в FDA на затвердження використання їх вакцини від коронавіруса 20 листопада.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може дозволити застосування вакцини вже 10 грудня. У разі затвердження застосування вакцини може початися вже на наступний день.

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