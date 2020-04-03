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У Британії значно зросла кількість смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 16:44
У Британії значно зросла кількість смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

За день смертність у країні збільшилася на понад 20%

За добу від коронавірусу в Британії померли 684 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyMail.

За 24 години смертність у країні збільшилася на понад 20%. Зараз у Британії налічується 3605 загиблих від COVID-19.

Протягом усього тижня влада країни звітувала про щоденне зростання смертей. Для прикладу, вчора було зареєстровано 569 нових смертельних випадків. А тиждень тому в Британії налічувалося всього 759 смертей.

Таким чином, сьогоднішній показник є найбільшим за весь час пандемії коронавірусу. Загальна кількість заражених в країні досягла понад 38 тис. осіб. За добу інфікувалися ще 4450 британців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон продовжив самоізоляцію через наявність симптомів коронавірусу. Водночас принц Чарльз, який заразився раніше Джонсона, повністю одужав і завершив карантин, приступивши до роботи.

Детальніше про пандемію коронавірусу в світі та Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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