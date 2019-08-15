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У Британії заявили про ще одну жертву отруєння в Солсбері

Новини » В світі    15.08.2019 - 18:03
У Британії заявили про ще одну жертву отруєння в Солсбері
Ілюстративне фото (Evening Standard)

Постраждав місцевий поліцейський, який приїхав на виклик після отруєння Скрипаля

Від нервово-паралітичної речовини "Новачок", яке російські співробітники ГРУ застосували для отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері, постраждав ще один британський поліцейський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента LBC Рейчел Венабелс.

Зокрема, вона опублікувала заяву детективів Контртерористичного підрозділу британської поліції, в якій йдеться про ще одного постраждалого від хімічної атаки в Солсбері.

"Детективи Контртерористичного підрозділу, які розслідували атаку з "Новачком" у Солсбері, підтвердили наявність слідів нервово-паралітичної речовини в зразках крові поліцейського", - наголошується в опублікованому звіті.

У Британії заявили про ще одну жертву отруєння в Солсбері

Повідомляється, що офіцер поліції, який приїхав на виклик про отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері в минулому році, отримав незначну дозу отруєння "Новачком". Після отримання необхідної медичної допомоги він повернувся до виконання своїх обов'язків.

Відзначимо, раніше було відомо тільки про одного місцевого поліцейського Ніка Бейлі, який контактував з "Новачком" і потрапив до лікарні.

Нагадаємо, колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочка виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, що їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом. Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.

Пізніше президент Росії Володимир Путін Путін в інтерв'ю британському виданню Financial Times на питання про справу Скрипалів відповів, що зрадників російської держави необхідно карати.

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Новини України Російська ФедераціяотруєнняГРУСергій Скрипаль
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