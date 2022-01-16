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У Британії зафіксували зниження захворюваності на COVID-19

Автор: Ольга Белей

У Британії кількість заражень COVID-19 за останню добу стала найменшою з 15 грудня. За добу зареєстрували близько 82 тисяч хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Великобританія повідомила про ще 81 713 випадків захворювання коронавірусом, що є найнижчим щоденним показником з 15 грудня", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що перед цим з 22 грудня добові показники завжди були більше 100 тисяч, а максимуми становили близько 200 і більше 200 тисяч нових хворих на добу (населення країни – близько 67 млн).

Значного зростання смертей при цьому не відбулося, тільки в окремі дні реєстрували майже 400 смертей на добу.

За даними Офісу національної статистики, в перший тиждень 2022 року в Британії одночасно хворіли коронавірусом кожен 20-й житель країни, а в більш густозаселеній Англії - кожен 15-й.

З початку року щоденна кількість заражень поступово знижується.

Також спостерігається незначне зниження кількості госпіталізованих з коронавірусом.

Нагадаємо, 16 січня в Німеччині показник захворюваності коронавірусом, так звана інцидентність, вперше перевищив 500 на 100 000 населення за сім днів. Протягом минулої доби було зафіксовано 52 504 нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2.

Зазначимо, в Індії за день зафіксували 271 202 нових випадки COVID-19. Це найвищий показник за останні 8 місяців.

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Великобританія