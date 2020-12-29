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У Британії зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19 за добу

Автор: Даша Харченко

За минулу добу у Великій Британії зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Так, заразилось понад 41 тисяча осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Померло за добу в країні 357 осіб. А всього заражених виявили понад 2,3 млн осіб.

Найбільше хворих за добу виявили у США - понад 186 тисяч, на другому місці - Британія, а на третьому - Росія (понад 27 тисяч заражень).

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Всього за останню добу у світі від ускладнень коронавірусу загинули 9105 осіб.

Всього пандемія забрала життя 1 мільйона 780 тисяч осіб.

Нагадаємо, після виявлення нового штаму коронавірусу в Британії, який вчені вважають більш заразним за інші, десятки країн світу заборонили в'їзд з Британії. Україна зі свого боку не планує зупиняти авіасполучення зі Сполученим Королівством.

Більше про новий штам читайте в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

Також влада Великобританії має намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом, розробленим Оксфордським університетом спільно з фармкомпанією AstraZeneca. Препарат буде поширений для вакцинації вже з 4 січня.

Прогноз погоди
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