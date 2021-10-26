У Британії зафіксували максимум по добовій смертності від COVID з березня

За даними видання, з 263 смертей 208 сталися в Англії, 21 - в Уельсі, 20 - в Шотландії і чотири в Північній Ірландії. Всього з початку пандемії COVID-19 в країні померли близько 122 тисячі осіб.

Відзначається, що загальна кількість смертей, зареєстрованих за останні сім днів, зросла на 7,8% в порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

Головний радник британського уряду, професор Кріс Вітті закликав тих, хто ще не вакцинувався від коронавірусу, зробити щеплення якомога швидше.

"Наближається зима, і люди дійсно повинні поставитися до цього серйозно", - сказав він, додавши, що ризики захворіти або померти від інфекції у вакцинованих значно менше.

У Великобританії 86,5% населення у віці від 12 років отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, а два уколи зробили 79,3% жителів країни.